مدير عام الصحة في تونس: فيروس كورونا كشف قدرة الأنظمة الصحية

قال الدكتور فيصل بن صالح، مدير عام الصحة في تونس، فيروس كورونا كسفت ضعف الأنظمة الصحة.

وأوضح بن صالح، أن تونس عملت علي استراتيجية تعزيز الإجراءات الاحترازية الوقائية، رفع قدرة المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والاطقم الطبية وتوفير الرعاية المركزة لمصابين فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن، من الضروري التزام المواطنين بالتدابير الوقائية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لتقليل انتشار فيروس كورونا.

و قالت فائقة بنت سعيد، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، انه تم الاستجابة السريعة لفيروس كورونا بتوفير الكوادر الطبية والدعم المالي، ورفع كفاءة المستشفيات والعناية المركزة.

وأوضحت أن المملكة، قامت بتطوير ثلاث معامل بقدره 12 ألف تحليل لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن، الفرق الإقصائية والاستعدادات الوقائية من غلق المطارات وعدم الخروج من المنزل وغيرها قللت من انتشار العدوي.

وأوضحت أنه تم تأمين جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركه فايرز واسترازينكا وسينوافارم، فور اعتماه سيتم توفيرها لسكان المملكة.

وأشارت إلى أن توفير الأدوية الخاصة بالمنازل ادي الي قله انتشار الفيروس.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، انه تم تسجيل اكثر وفيات في الأردن وتونس ولبنان.

وأوضح المنظري، ان عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتخفيف حظر الخروج زاد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن علي البلدان بزل جهد كبير في الكشف عن الحالات المبكرة للفيروس.

وأشار إلى أنه تم إصابة ثلاث ملاين و 67 الف شخص وفاه، في الإقليم.

ويجب رعاية التصدعات في الأنظمة الصحة.

ونظمت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمرا صحفيا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

كما يشارك في المؤتمر الصحفي فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، للحديث عن الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، والاستجابة لجائحة كوفيد-19 في البحرين، والمناهج المبتكرة في الاستجابة للجائحة بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى.

و يتحدث الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، عن الاستجابة لجائحة في باكستان: أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 على المستوى القطري.

ويتحدث أيضا الدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.

وسيتم خلال المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين حول الموجة الثانية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاحات التي تم الإعلان عنها، ونصيب دول الإقليم من هذه اللقاحات في حال تم اعتمادها بشكل نهائي