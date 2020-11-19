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انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من المنزل شهر نوفمبر برقم المشترِك وطريقة ادخال قراءة العداد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لكل متابعينا اليوم تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، حيث نهتم دائما في موقعنا مصر فايف بتوفير كل الخدمات الحكومية الالكترونية والتي قامت الحكومة المصرية الالكترونية بتقديمها للمواطنين تسهيلا عليهم في الاستعلام عن أي خدمة وكذلك تحصيل الفواتير أو الغرامات عليهم الكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر الحكومي لانجاز خدمة أو الاستعلام عنها.
الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي
قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي وهي المنوطة بتوصيل خدمات الغاز الطبيعي لجميع المنازل في محافظات مصر باستحداث خدمة جديدة للمواطنين، حيث بامكانهم الآن وبمنتهى اليسر التعرف على قيمة فاتورة الغاز الطبيعي بدون الذهاب إلى مقر شركة الغاز، واليوم سنقدم لكم طريقة معرفة فاتورة الغاز من المنزل، وأيضا طريقة ادخال قراءة العداد بصورة صحيحة على الموقع الالكتروني.
يمكن لكل مواطن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بكل سهولة عن طريق الدخول إلى موقع شركة الغاز الطبيعي ومعرفة قيمة استهلاكه الشهري وكذلك قيمة الفاتورة، وقد قامت الشركة بالاعلان في وقت سابق أنه بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، فانه لن يكون هناك محصل يقوم بقراءة عداد الغاز ، انما يجب أخذ كل مستهلك قراءة العداد الخاص به بنفسه ومن ثَمّ ارسال القراءة إلى الشركة لتقدير قيمة الفاتورة الشهرية.
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خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي نوفمبر 2020
معرفة فاتورة الغاز لشهر يوليو يتم الآن بكل سهولة، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة ويمكن سداد فاتورة الغاز بدءا من يوم 6 الى نهاية الشهر.
- ادخل على موقع بتروتريد للغاز الطبيعي.
- ستظهر الشاشة بضرورة ادخال الحقول الفارغة من المحافظة، والمنطقة، واليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة ، والشقة، وفرعي.
- ادخل رقم المشترك في الخانة المخصصة.
- اضغط على المستطيل الأزرق المكتوب به اعرض ستظهر لك قراءة فاتورة الغاز.
لمعرفة طريقة ادخال رقم المشترك اتبع الخطوات في الصورة التالية
تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي
أتاحت شركة الغاز الطبيعي تسجيل قراءة عداد الغاز لكل مواطن لديه خدمة الغاز الطبيعي في منزله، من خلال الدخول على موقع شركة الغاز واختيار الخيار الثاني وهو تسجيل قراءة عداد الغاز والمتاحة من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر.
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كيفية ادخال قراءة العداد بصورة صحيحة
خذ قراءة العداد الظاهرة على عداد الغاز والمظللة باللون الأسود فقط، ثم ادخل القراءة على الموقع الالكتروني من هنا ثم اختر المنطقة ورقم المشترك ثم اختر اعرض، أو اتصل على رقم الشركة (1122) لتخبرهم بالقراءة.
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طرق تسجيل قراءة عداد الغاز
- عن طريق الموقع الالكتروني من هنا
- عن طريق مندوبي الشركة.
- خدمة العملاء على رقم 1122
- تطبيق الموبايل
- خدمة IVR
طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي
- فوري
- مصاري
- بي
- ممكن
- ضامن
- خدماتي
- أمان
- BM
وفي نهاية مقالنا والذي عرضنا فيه طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من المنزل برقم المشترة وذلك الكترونيا على موقع بتروميند للغاز الطبيعي، نتمنى أن تكونوا قد وجدتم كل المعلومات والروابط التي تبحثون عنها، ونرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم من خلال التعليقات أسفل المقال.
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