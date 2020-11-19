مصطفى فتحي ينتظر تأشيرة باتشيكو للرحيل إلى بيراميدز

أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا لنادي الزمالك، يطلب فيه ضم جناحه المهاري مصطفى فتحي، وذلك في الانتقالات الصيفية الجارية، فيما ينتظر الزمالك رأي مديره الفني البرتغالي في أمر الإستغناء عن اللاعب.

ولا يرى جايمي باشيكو أي مانع في خروج اللاعب من النادي، خصوصا في ظل عدم اعتماده عليه بشكل كبير، خاصةً وأن طريقة لعبه لا تناسب الخطة التي يلعب بها باتشيكو مع الزمالك منذ مجيئه، وهو الأمر الذي يقرب مصطفى فتحي بنسبة كبيرة من الذهاب إلى بيراميدز، فيما تفكر إدارة الزمالك في إعارة اللاعب لمدة موسم بدلا من بيعه نهائيا.

على الجانب الآخر فإن إدارة الزمالك، تحاول التكتم على أي عروض للاعبي الفريق، لعدم تشتيت تركيز اللاعبين عن نهائي الحلم أمام الأهلي والذي لم يتبقى له الكثير، حيث يقام يوم 27 نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا: الاتحاد المصري يعلن إيجابية المسحة الثانية لـ صلاح والنني



ويستعد الزمالك أيضا لمباراته أمام نادي مصر ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وهي المباراة التي تقام يوم السبت المقبل، الموافق 21 نوفمبر الجاري.

