لا فرق فى الصين.. فتاة تحمل شارة قيادة فريق رجال

جذبت فتاة صينية، أنظار الإعلام الدولى بعد توليها قيادة فريق كرة قدم للرجال، حيث حققت حلمها الذى كان يراودها منذ الصغر.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مجموعة الصور للفتاة التبتية (نسبة لمقاطعة التبت ذاتية الحكم فى الصين) التى تدعى بوبو دروما، والتى استطاعت قيادة فريق كرة قدم رجالى فى إحدى الجامعات التى ينتمون إليها، وكتبت الشبكة: "الفتاة التبتية المولعة بكرة القدم تصبح قائدة فريق كرة القدم للرجال فى جامعتها".

وفى تصريحات نقلتها الشبكة، قالت الفتاة: "آمل أن تتمكن الفتيات اللاتى يحببن كرة القدم من دخول الملعب بشجاعة".

اقرأ أيضًا: مصطفى فتحي ينتظر تأشيرة باتشيكو للرحيل إلى بيراميدز



وحقق عدد كبير من النساء حول العالم، نجاحا كبيرًا في مسابقات كرة القدم للرجال حول العالم، لكن يظل التحدي الأكبر هو أن تقرر إحدى الفتيات قيادة فريق رجالي لكرة القدم لتحقق معه إنجازات.