رئيس مياه سوهاج وأعضاء مجلس الشيوخ يبحثون موقف مياه الشرب والصرف الصحى في المحافظة (صور)

التقى اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مع أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة لاستعراض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج. وأوضح رئيس مياه سوهاج أن تغطية خدمات مياه الشرب تبلغ بنسبة 99% من خلال 12 محطة مياه سطحية كبيرة و47 محطة مياه سطحية صغيرة و203 محطة مياه ارتوازى وتبلغ كمية المياه التى تنتجها تلك المحطات 800 الف متر مكعب يوم ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه المنتجة بالمحافظة 150 لتر لكل فرد لكل يوم. وأشار اللواء المهندس محمد البدرى إلى نسبة تغطية الصرف الصحى تبلغ 24% ويبلغ عدد المخدومين 1.3 مليون نسمة وأن نسبة التغطية بالمدن تبلغ 86% ونسبة التغطية بالقرى تبلغ 8% وأن الشركة تقوم بتشغيل وصيانة 14 محطة رفع صرف صحى رئيسية و36 محطة رفع صرف صحى فرعية و797 كيلو متر طولى شبكات انحدار و207 كيلو متر طولى خطوط طرد و5 محطات معالجة صرف صحى. وفى نهاية اللقاء أشار رئيس مياه سوهاج إلى احتياجات الشركة تتمثل فى إحلال وتجديد محطتى مياه جرجا الإنجليزي وطهطا المرحلة الأولى بقيمة 100 مليون جنيه وإحلال وتجديد محطتى مياه الأبعادية النقالي وأخميم النقالي بقيمة 120 مليون جنيه وإحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة بطول 3000 كيلو متر طولى بقيمة مليار و500 مليون. وتابع: تنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60 الف متر مكعب يوم بقيمة 960 مليون جنيه رفع كفاءة المعالجة الثنائية لمحطة معالجة صرف صحى طما وتنفيذ خط السيب النهائى للمصرف بقيمة 100 مليون جنيه ومد خدمة الصرف الصحى للامتدادات العمرانية المستجدة بمراكز طما وجهينة وسوهاج والمراغة وجرجا والبلينا بقيمة 100 مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمراكز طما وطهطا وسوهاج وجرجا والبلينا بقيمة 200 مليون جنيه.

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