جون طلعت:حكومة مدبولي نجحت في تحقيق الإنجازات وهزمت التحديات



أكد النائب جون طلعت عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حققت العديد من النجاحات والإنجازات منذ حصولها على ثقة البرلمان، موضحًا أن أزمة كورونا كانت أكبر اختبار وتحدي لها ولكنها نجحت في إدارته بشكل مشرف أبهر الجميع على مستوى العالم وحافظ على صحة المصريين وحياتهم.



وأشار طلعت، خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، إلى أن المهندس مصطفى مدبولي نجح في تخطي التحديات غير المسبوقة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الخارج أو الداخل، مشيدًا بالإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري ونجاحه في تخطي العديد من العقبات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتوفيره مناخاً متميزاً للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.



واختتم طلعت، بالإشادة بحرص الحكومة على تقديم حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة (2018 – 2020) ، وهو ما يأتي في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ على ما قامت به الحكومة، مؤكدًا أن مصر الآن أصبحت دولة مؤسسات قوية تنسق مع بعضها البعض وتتكامل للإرتقاء بالدولة المصرية وتحقيق حلم النهضة والتنمية المنشودة.

