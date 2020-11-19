"ذا صن" البريطانية: برشلونة لن يتعاقد مع أداما تراوري واللاعب قريب من ليفربول

ذكرت بعض التقارير الإسبانية، أن برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع جناح ولفرهامبتون الضخم "أداما تراوري"، خصوصا بعد المقابل الضخم الذي يطلبه النادي الإنجليزي للإستغناء عن اللاعب.

ويجلس تراوري على مقاعد البدلاء منذ سبتمبر الماضي، الأمر الذي أصابه بالإحباط، رغم التفاوض معه من قبل النادي لتمديد عقده.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب يثير اهتمام العديد من الأندية على رأسها ليفربول الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفينتوس الإيطالي.

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وعلى الرغم من قدرات الإسباني الهائلة، والتي ظهر بها الموسم الماضي مع الذئاب، إلا أن ناديه السابق "برشلونة" لم يقدم عرضا للحصول على خدماته، خاصةً مع طلب ولفرهامبتون ل 90 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعبه صاحب ال 24 عام، وهو الأمر الذي لن يقدر عليه برشلونة في الوقت الحالي، أو أي نادِ اوروبي آخر، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الأندية بسبب فيروس كورونا.

