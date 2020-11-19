ذكرت بعض التقارير الإسبانية، أن برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع جناح ولفرهامبتون الضخم "أداما تراوري"، خصوصا بعد المقابل الضخم الذي يطلبه النادي الإنجليزي للإستغناء عن اللاعب.
ويجلس تراوري على مقاعد البدلاء منذ سبتمبر الماضي، الأمر الذي أصابه بالإحباط، رغم التفاوض معه من قبل النادي لتمديد عقده.
وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب يثير اهتمام العديد من الأندية على رأسها ليفربول الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويوفينتوس الإيطالي.
اقرأ أيضا: الأهلي يخوض "نهائي القرن" فاقدا ثمانية من لاعبيه
وعلى الرغم من قدرات الإسباني الهائلة، والتي ظهر بها الموسم الماضي مع الذئاب، إلا أن ناديه السابق "برشلونة" لم يقدم عرضا للحصول على خدماته، خاصةً مع طلب ولفرهامبتون ل 90 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعبه صاحب ال 24 عام، وهو الأمر الذي لن يقدر عليه برشلونة في الوقت الحالي، أو أي نادِ اوروبي آخر، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الأندية بسبب فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "ذا صن" البريطانية: برشلونة لن يتعاقد مع أداما تراوري واللاعب قريب من ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.