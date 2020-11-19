مؤشر إصابات كورونا الجديدة مستمر في الإرتفاع العالمي: 23 ألف حالة بروسيا والهند تتخطى 45 ألف.. وجنوب إفريقيا الأكثر إصابة بالقارة السمراء

شهدت عدة دول عالمية ارتفاعًا في مؤشر الإصابات الجديدة للمصابين بفيروس كورونا، وذلك على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت روسيا 23610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 463 وفاة، وبالتالي يصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 2.015.608 مليون إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.850 حالة وفاة ، بينما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.526.656 حالة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة، تسجيل 45576 إصابة مؤكدة بالفيروس و585 حالة وفاة، وبالتالي فإن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.958.483 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 131.578 حالة وفاة.

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فيما سجلت كوريا الجنوبية 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن هناك 293 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. وأضافت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع بذلك إلى 29 ألفا و654 إصابة، ومع تسجيل حالتي وفاة إضافيتين، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 498 حالة وفاة. فيما سجلت كوريا الجنوبية 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن هناك 293 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. وأضافت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع بذلك إلى 29 ألفا و654 إصابة، ومع تسجيل حالتي وفاة إضافيتين، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 498 حالة وفاة. أما عمان، فأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 121360 إصابة والوفيات 1365 بنسبة 12ر1% والمتعافين 112406 لتصل نسبة الشفاء إلى 6.92%.. إقرأ أيضًا.. قتل 67 ألف فرد في المنطقة.. الصحة العالمية تحصي ضحايا فيروس كورونا