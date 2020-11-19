أصيب لاعب النادي الأهلي جونيور أجاي أثناء المران استعدادا للمباريات المقبلة للفريق، وأبرزها مباراة الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا، وهو اللقاء المرتقب من جماهير قطبي الكرة المصرية.
وينتظر اللاعب أجاي الفريق لخضوع فحص طبي لتقيم حالته، إذ يستعد نادي القرن لمبارياته القادمه الأولي مع أبو قير للأسمدة يوم 21 الجاري والمباراة الثانية، أمام الفارس الأبيض في النهائي الإفريقي علي استاد القاهرة يوم 27 الجاري.
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وتُجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي حقق فوزا ثمينا، علي نادي الرجاء المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1/3 في مباراة شهدت أداء رائع للقلعة الحمراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة أجاي لاعب الأهلي وخضوعه للفحص الطبي قبل لقاء الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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