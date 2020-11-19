إصابة أجاي لاعب الأهلي وخضوعه للفحص الطبي قبل لقاء الزمالك

أصيب لاعب النادي الأهلي جونيور أجاي أثناء المران استعدادا للمباريات المقبلة للفريق، وأبرزها مباراة الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا، وهو اللقاء المرتقب من جماهير قطبي الكرة المصرية.

وينتظر اللاعب أجاي الفريق لخضوع فحص طبي لتقيم حالته، إذ يستعد نادي القرن لمبارياته القادمه الأولي مع أبو قير للأسمدة يوم 21 الجاري والمباراة الثانية، أمام الفارس الأبيض في النهائي الإفريقي علي استاد القاهرة يوم 27 الجاري.

اقرأ أيضا: الاتحاد المصري يعلن إيجابية المسحة الثانية لـ صلاح والنني



وتُجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي حقق فوزا ثمينا، علي نادي الرجاء المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1/3 في مباراة شهدت أداء رائع للقلعة الحمراء.

