افتتاح فعاليات مؤتمر "التحديات العالمية والتأثير الصيدلي" بجامعة حلوان

افتتحت جامعة حلوان فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الصيدلة تحت عنوان "التحديات العالمية والتأثير الصيدلي".

أقيم المؤتمر بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان حجاج القائم بأعمال عميد كلية الصيدلية، وترأس المؤتمر الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي بداية المؤتمر أعرب رئيس جامعة حلوان عن بالغ سعادته لانعقاد المؤتمر للعام الرابع على التوالي في رحاب الجامعة داعيًا إلى ضرورة دعم هذه المؤتمرات في ظل وجود العديد من العلماء والباحثين في المجالات الطبية المختلفة.

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