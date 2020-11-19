نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل يوجه رسالة للجمهور المصري

وجه اللاعب روديرجو نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل رسالة للجمهور المصري قائلا: أود أن أشكركم علي مودتكم وحسن ضيافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة.. أتابع مشاركة كل المصريين والمجتمع العربي علي كل شبكات التواصل الاجتماعي". وتابع روديرجو: "أشكركم علي رسائلكم.. أنه من الرائع دوما أن نشارك هذه اللحظه مع الجميع شكرا جزيلا". وفاز المنتخب الأولمبي علي نظيره البرازيلى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021. اقرأ أيضا: إصابة أجاي لاعب الأهلي وخضوعه للفحص الطبي قبل لقاء الزمالك



وأحرز الأهداف لاعب الأهلي السابق أحمد ياسر ريان والثاني كريم العراقي.

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