هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب شمال القاهرة على بعد 13 كيلو من العاصمة الإدارية

قال الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر، هزة أرضية شرق القاهرة وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الادارية.

وأضاف القاضي أن بيانات تضمنت تاريخ الحدوث وبقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، مضيفًا أنه لم يرد للمعهد اى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

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وتشهد القاهرة اليوم، الخميس، اجتماعًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومُمثلي وزارتي الخارجية، وقطاع الأعمال العام، وعددٍ من الجهات المعنية.