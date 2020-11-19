الزراعة: سعر كيلو الطماطم بخمسة جنيه فى منافذ الوزارة

أعلنت وزارة الزراعة، طرح كميات كبيرة من الطماطم في منافذها بكميات، تقدر بـ 500 كيلو يوميا وبسعر 5 جنيهات، وذلك ضمن خطتها للتغلب على حالة عدم الاستقرار بالأسعار خلال الفترة الراهنة، نتيجة لوجود فاصل العروة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال المهندس أحمد فتحي، مدير قطاع التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية ب مركز البحوث الزراعية ، إن وزارة الزراعة مستمرة في جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين والمواطنين وستواصل طرح كميات ثابتة من الطماطم يومياً في منافذ القطاع التابعة للوزراة حتى تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

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كانت وزارة الزراعة قد أكدت أن أسعار الطماطم المرتفعة حاليا بسبب الفارق بين العروات الصيفية والشتوية لن تستمر طويلا وستنخفض خلال الفترة المقبلة تدريجيا.

