تحيا مصر ينشر تفاصيل فوز 11 شركة بصلاحيات التنقيب عن الذهب في مصر

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن 11 شركة فازت في مزايدة الذهب الأخيرة للحصول على صلاحيات التنقيب عن الذهب في مصر، 4 شركات مصرية، و7 عالمية، مشيرًا إلى أن الشركات فازت 82قطاعا من القطاعات المطروحة والبالغ عددها 290 قطاعا، بما يمثل 28٪.

وأوضح الملا، أن الشركات الفائزة هي باريك جولد وسنتامين ولوتس جولد وآيه كي جولد وميداف والعبادي، وشمال إفريقيا الحرة للتعدين والبحر الأحمر للتعدين، ومناجم النوبة وإبداع فور جولد.

وذكر أن مصر وضعت ملف الثروة المعدنية في المكانة المناسبة له، ليكون داعما ومساندا للاقتصاد المصري، بعدما كانت قيمته في الناتج القومي نصف في المئة فقط.

أشار إلى أن تعديل القانون الأخير ووضع اللائحة التنفيذية، والتي تم من خلالها تعديل العوائد المالية، بما يتماشي مع القوانين العالمية، مؤكدا حدوث إصلاح هيكلي في القطاع، لإعداد كوادر بقطاع التعدين، بالإضافة إلي حملة ترويجية عالمية، تزامنا مع تشجيع الدولة لمناخ الاستثمار بشكل عام، خاصة أن الاستثمار في الذهب طويل الآجل.

إقرأ أيضًا.. التخطيط: مصر الـ 65 عالميًا والـ3 إقليميًا في مؤشر شفافية الموازنة المالية



وكانت وزارة البترول قد طرحت المزايدة العالمية الأولى للبحث والتنقيب عن الذهب في مناطق محددة بالصحراء الشرقية، مارس الماضي، حيث تقدر المساحة المطروحة بـ56 ألف كيلومتر مربع، مقسمة إلى 320 قطاعًا في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وتصل مساحة القطاع الواحد إلى 170 كيلومترا.