عمرها 2000 عام.. فريق ألمانى مصرى يحيى ألوان نقوش معبد أخنوم بالأقصر

وأعلن معهد ثقافات الشرق القديم فى جامعة توبينجن الألمانية، أنه تم إزالة طبقات سميكة من السُخام ومخلفات الطيور لإعادة إظهار رسوم بارزة ونقوش على جدران المعبد الذى تم اكتشافه قبل 200 عام.



وبحسب بيان المعهد، عثر فريق البحث بقيادة عالم المصريات، الألمانى كريستيان لايتس، أيضا على نقوش جديدة تكشف، ضمن أشياء أخرى، ولأول مرة، أسماء أبراج نجمية مصرية قديمة.

وجرت أعمال الترميم بمعبد أخنوم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتحت أشراف أحمد حسن أمير مدير منطقة آثار إسنا.



ولم يبقَ من المعبد سوى الردهة، التى يبلغ طولها 37 مترا وعرضها 20 مترًا وارتفاعها 15 مترا، وتم بناء الردهة من الحجر الرملى أمام مبنى المعبد تحت حكم الإمبراطور الرومانى كلوديوس "54-41 بعد الميلاد"، والسقف مدعوم بـ24 عمودا، وتم تصميم أطراف الأعمدة الـ18 القائمة بذاتها بزخارف نباتية مختلفة.

وقال دانيل فون ريكلينجهاوزن "عالم بجامعة توبينجن" إن هذا يعتبر استثناءً مطلقا فى عمارة المعابد المصرية.



ويشتهر معبد إسنا بسقفه الفلكى ونقوشه الهيروغليفية، وهى تعتبر أحدث مجموعة نصوص هيروغليفية متماسكة متبقية حتى الآن، وتدور النقوش حول معتقدات دينية فى ذلك الحين وطقوس تعبدية.