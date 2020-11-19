مقترح بالشيوخ لتطوير برامج تدريبية لموظفى الحكومة لتطبيق التحول الرقمى

اقترح النائب حسانين أحمد توفيق، عضو مجلس الشيوخ، توجيه الموارد المالية للبرامج التدريبية المعدة من القطاعات المختلفة بوزارات حكومة المهندس مصطفى مدبولى، لأنشطة وبرامج ذات صلة بالتحول الرقمى والبيئة الإلكترونية والتكنولوجية التى تعمل فى إطارها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وتطوير هذه البرامج بما يتناسب مع أحدث التقنيات.





وأضاف النائب فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الوزارات بقطاعاتها المختلفة تبدأ مع نهاية كل عام فى إعداد موازنة العام المالى الجديد والمقترحات الخاصة بشأنها، والتى تتضمن العديد من المقترحات المالية ذات الصلة ببرامج التدريب فى العديد من القطاعات بمختلف الوزارات، وهو أمر لابد أن ننتبه إليه خصوصا أن برامج التدريب فى الماضى لم تكن تستغل بالصورة الأنسب ونتائجها لم تكن مرضية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة تقوم بجهود مقدرة بملف التحول الرقمى بجميع المستويات الحكومية، ومن ثم لابد أن يكون هناك برامج تدريب حقيقية بشأن هذه الجهود وأن توجه الموارد المالية لإدارات التدريب المختلفة فى الوزارات نحو برامج بشأن التحول الرقمى وتعميق ثقافته لدى الموظفين والعاملين بكافة مستويات الحكومة.

واختتم توفيق حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف لا يختلف كثيرا عن الموارد المالية التى توجه لبرامج محو الأمية حتى الآن، رغم عدم جدواها وعدم وجود نتائج حقيقة لها على أرض الواقع، مؤكدا على أنه سبق وأن تحدث بهذا الملف وضرورة أن توجه مثل هذه الموارد نحو محو الأمية التكنولوجية والرقمية وليس محو الأمية التعليمية كما يتم الآن، مؤكدا على أنه يضع هذا الملف على رأس أولوياته فى مجلس الشيوخ ويعمل مع زملائه على دعم وتعميق ثقافة التحول الرقمى والتغلب على إشكالياته مع الجهات المعنية.