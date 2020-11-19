صور.. مركز سقارة للتدريب ينظم دورة تدريبية عن التقديرات السكانية

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى وهى "دورة التقديرات السكانية واستخدام حزمة برامج اسبكترام مع التحليل الإحصائى للبيانات باستخدام برامج spss".





يأتى ذلك فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية لمشروع "الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ورفع وبناء قدرات العاملين بوحدات السكان بالمحـافظات.

وتهدف الدورة إلى بناء قدرات أعضاء وحدات السكان فى المحافظات واستقراء المؤشرات السكانية وتحليلها بما يعمل على متابعة الخطط، وتحديد المشكلات والأولويات فى أنشطة الخطة السكانية، وتحقيق نتائج سريعة تساعد فى تحسين أداء البرنامج السكانى بالمحافظات، وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية.

وأكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم الخميس، دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة فى 10 محافظات هى "الجيزة، القليوبية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان" ويهدف إلى إعداد كوادر محليه قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى من حيث المشاركة فى التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركى وتكاملى مع باقى الجهات.

وشدد شعراوى على وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لاستمرار مجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية لتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظات السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى باستمرار وفقا للمؤشرات السكانية ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وفى ذات السياق، أوضح الوزير أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل أيضا 3 دورات أخرى خلال الخطة التدريبية للعام الحالى هى "تنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات ولجان التفتيش الفنى والهندسى والقائمين عليها بالإدارات الهندسية، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى، إضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات، ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 104 متدربين من جميع المحافظات.