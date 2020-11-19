رشاد غنيم عميدا لمعهد الخدمة الاجتماعية فى الإسكندرية

وشغل الدكتور السيد رشاد غنيم، رئاسة مجلس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة الإسكندرية فى الفترة من من 2011 وحتى 2017، وعمل بجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 سنوات من 1997 وحتى 2003.
وعمل مستشارًا لمشروع الأنشطة الإنتاجية التابع لوزارة الزراعة عام 1995، ورئيس مجلس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة بيروت العربية منذ 2007 وحتى 2011.
وصدر لـ"غنيم" العديد من الأبحاث العلمية من بينها الأسرة العربية بين الثبات والتغير: دراسة ميدانية مقارنة لواقع ومستقبل الأسرة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، 2000.
وتضمنت إصدارته أطفال الشوارع بين الواقع المعاصر وتحديات المستقبل: دراسة سوسيولوجية لظروف النشأة وعوامل التطور، وعوامل وأسباب عودة الأحداث للانحراف: دراسة سوسيولوجية لمؤسسة دور التربية بالجيزة، وغيرها.
كما أصدر العديد من الكتب العلمية، بالإضافة إلي عضويته فى لجان تحكيم الأبحاث العلمية فى مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية بكلية الآداب بقسم الاجتماع وشعبة الاتصال والإعلام ومعهد العلوم الاجتماعية.
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