بطريرك الكاثوليك ينعى مطران السريان فى فنزويلا

نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المطران مار إيوانيس لويس عواد، الأسقف المساعد السابق فى فنزويلا للسريان الكاثوليك.





وقال الأنبا فى نص النعى: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى وفاة سيادة المطران مار إيوانيس لويس عواد، الأكسرخوس الرسولى السابق فى فنزويلا للسريان الكاثوليك، والذى انتقل إلى السماء على رجاء القيامة مساء يوم الأربعاء، الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجارى، ونصلى إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى.

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