صور.. محافظ القاهرة يتفقد مصابى أتوبيس الرحلات بدائرى البساتين

تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، حالة مصابى أتوبيس الرحلات الذى وقع بنهاية الطريق الدائرى مع الأوتوستراد أمام محطة وقود "توتال" بحى البساتين، وأسفر عن 3 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة.





ووجه محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، وتوفير أتوبيسين نقل عام لنقل باقى الطلاب لاستكمال رحلتهم إلى القلعة. وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات أهالى قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا يحمل 3 مشرفين و43 طفلا بالمرحلة الابتدائى والإعدادى تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة مما أدى إلى إصابة 3 أفراد "السائق . المشرف . طالب" من ركاب الأوتوبيس وعلى الفور وجه محافظ القاهرة بانتقال الجهات المعنية لمكان الحادث وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

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