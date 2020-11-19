مركز سقارة للتدريب ينظم دورة تدريبية جديدة عن التقديرات السكانية والتحليل الاحصائى

في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية لمشروع " الاستجابة المحلية للقضية السكانية " ورفع و بناء قدرات العاملين بوحدات السكان بالمحـافظــات .....ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم دورة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى هي "دورة التقديرات السكانية واستخدام حزمة برامج اسبكترام مع التحليل الإحصائى للبيانات باستخدام برامج spss " وذلك بهدف بناء قدرات أعضاء وحدات السكان في المحافظات و استقراء المؤشرات السكانية وتحليلها بما يعمل على متابعة الخطط و تحديد المشكلات والأولويات في أنشطة الخطة السكانية وتحقيق نتائج سريعة تساعد في تحسين أداء البرنامج السكاني بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية. .

و أكد اللواء محمود شعراوى دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه الوزارة في 10محافظات هي الجيزة و القليوبية و الفيوم و بنى سويف و المنيا و أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و أسوان و يهدف إلي إعداد كوادر محليه قادرة علي إدارة البرنامج السكاني علي المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات .

وشدد اللواء شعراوى على وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لاستمرار مجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية لتكون قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظات السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار وفقا للمؤشرات السكانية ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

و في ذات الصدد ..أوضح الوزير أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل أيضا 3 دورات أخرى خلال الخطة التدريبية للعام الحالي هي : تنمية مهارات المديرين والعاملين فى ادارات ولجان التفتيش الفنى والهندسى والقائمين عليها بالادارات الهندسية و دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى إضافة الى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال إدارة الأزمات و إدارة الفعاليات ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل عدد 104 متدربين من جميع المحافظات.