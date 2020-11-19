سلبية مسحة كورونا لـ تريزيجيه فى إنجلترا بعد مشاركته مع المنتخب أمام توجو

أظهرت نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا والذى أجراه محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وأستون فيلا، عن سلبية المسحة التى خضع لها اللاعب فور وصوله لإنجلترا، بعد مشاركته فى مباراتى منتخب مصر أمام توجو فى تصفيات أمم أفريقيا.
وأرسل نادى أستون فيلا طائرة خاصة إلى توجو لنقل محمود تريزيجيه إلى انجلترا مباشرة. وأظهرت نتائج المسحات التى أجراها أعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح أمس الأربعاء فور عودتهم من توجو عن إيجابية عينة محمد الننى لاعب أرسنال للمرة الثانية.
كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادى الجيلانى المنسق الإعلامي للفريق، ومحمد عبده مدلك الفريق.
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