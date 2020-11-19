وزير السياحة: استمرار وقف ترخيص مراكز الأنشطة البحرية لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمد العمل بقرار وقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت والسفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

ونص القرار على أن يكون وقف قبول طلبات ترخيص هذه المراكز مؤقتًا لمدة سنة نظرًا لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.