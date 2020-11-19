الصحة العالمية: لا علاقة بين حرارة الجو وانتشار فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه لا يوجد حتى الآن علاقة بين تغير درجات حرارة الجو وانتشار فيروس كورونا، لكن فى فصل الشتاء سلوكيات البشر تتغير فقط، وهو ما يساعد على وجود عدوى كورونا.

وأضاف المنظرى، أنه يجب الحرص على الأطفال الرضع لمنع وصول عدوى كورونا لهم.

وأوضح أنه من المبكر القول إن وباء فيروس كورونا سيكون موسميا.

وبالنسبة للقاحات، توجد أربعة أنواع منها بالمرحلة الأخيرة ولم يتم تسجيلها من خلال الكوفاكس حتى الآن.

وأشار إلى أن مأمونية اللقاحات لم تجزها أي من البلدان أو الشركات لللقاحات حتى الآن.

وأكد أنه تم تسجيل أكثر وفيات في الأردن وتونس ولبنان.

وأوضح المنظري، أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتخفيف حظر الخروج زاد من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن على البلدان بذل جهد كبير في الكشف عن الحالات المبكرة للفيروس.

ونوه إلى أنه تمت إصابة ثلاثة ملايين و67 ألف وفاة في الإقليم، ويجب رعاية التصدعات في الأنظمة الصحة.

ونظمت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمرا صحفيا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

كما يشارك في المؤتمر الصحفي فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، للحديث عن الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، والاستجابة لجائحة كوفيد-19 في البحرين، والمناهج المبتكرة في الاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى.

ويتحدث الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، عن "الاستجابة لجائحة في باكستان: أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 على المستوى القطري".

ويتحدث أيضا الدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس، حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.

وسيتم خلال المؤتمر الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول الموجة الثانية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاحات التي تم الإعلان عنها، ونصيب دول الإقليم من هذه اللقاحات في حال تم اعتمادها بشكل نهائي.