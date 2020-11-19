البابا تواضروس يكرم عميد كلية التربية الموسيقية في احتفالية معهد الدراسات القبطية

كرّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان خلال الاحتفال بافتتاح مكتبة واستوديو معهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.

ومنح قداسة البابا تواضروس الثاني درع التكريم للدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية خلال الاحتفالية التى أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالعباسية بحضور الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ومجموعة من الأباء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عددًا من المشروعات الجديدة بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية، حيث تضمنت المشروعات الجديدة التي افتتحها البابا تواضروس الثاني المكتبة الجديدة، حيث تفقد كافة أركانها واطلع على عدد من الكتب الموجودة، حيث تضم المكتبة باقة من الكتب والوثائق القديمة والتراثية، إلى جانب افتتاح استوديو الصوتيات وقاعة المؤتمرات حيث تم تأسيسهما على أعلى مستوى من الجودة.

وقام البابا تواضروس الثاني بافتتاح قاعة الاجتماعات ومركز الحاسب الآلي والمتحف الوثائقي ومكتبة البيع ومشروعات أخرى، كما افتتح أيضا معارض فنية للمنتجات التراثية بأنواعها المتعددة ونسيج القباطي وفن اليوتا والفنون القبطية المتنوعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية .

وبارك قداسة البابا تواضروس الثاني اللوحة التذكارية التى تؤرخ لافتتاح ستوديو الألحان بمعهد الدراسات القبطية، حيث شاهد التقنيات الحديثة التى يعمل بها الاستوديو والتى تواكب أحدث الاستوديوهات من حيث توافر الإمكانيات الفنية والتكنولوجية الحديثة.