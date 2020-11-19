مركز سقارة يحتفل بتخريج 101 متدرب من جميع المحافظات.. صور

وينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع المقبل أيضا 3 دورات أخرى خلال الخطة التدريبية للعام الحالي هي : تنمية مهارات المديرين والعاملين فى ادارات ولجان التفتيش الفنى والهندسى والقائمين عليها بالادارات الهندسية و دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى إضافة الى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 104 متدربين من جميع المحافظات. احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات نظمها المركز هذا الأسبوع وهى تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال استخدام برنامج اتوكاد للمهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة ودورة الابتكار والابداع الحكومى للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات ووحدات الابداع واستشراق المستقبل إضافة الى دورة اللغة الانجليزية واستفاد من هذه الدورات 101 متدرب من جميع المحافظات.

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