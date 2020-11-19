نجحت السفارة المصرية في أديس أبابا، أمس الأربعاء، في إجلاء 9 مواطنين مصريين تقطعت بهم السبل في إقليم تيجراي بأثيوبيا.
وقال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا، على حسابه على موقع المدونات القصيرة "تويتر" إن جميع المواطنين بخير وفي أمان وبصحة جيدة.
وعبر السفير عن امتنانه للحكومة الإثيوبية على الدعم المميز الذي قدمته لإجلاء الرعايا المصريين واصفا ذلك بالتعاون البناء كما وجه الشكر لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا والصليب الأحمر الدولي.
ويصل المواطنون المصريون هذا المساء على متن الخطوط الجوية الإثيوبية للقاهرة.
وتصاعدت الأعمال العسكرية التى أطلقتها الحكومة الاتحادية الإثيوبية فى 3 نوفمبر 2020 على القوات المحلية فى إقليم تيجراى الشمالى، وتنوعت ما بين قصف جوى وعمليات عسكرية لإنفاذ ما أسماه رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، القانون وسيادة الدولة ضد زمرة من المتمردين فى الإقليم يعملون على إشاعة عدم الاستقرار والفوضى وإفساد برنامجه للتحول الديمقراطى والتنمية فى إثيوبيا.
وناشد أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ناشدوا رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، لوقف القتال، والدخول فى حوار سياسى لتسوية الأزمة وذلك خشية أن تمتد حالة عدم الاستقرار إلى أقاليم أخرى من إثيوبيا، بل قد تعبر الحدود إلى الدول المجاورة لإقليم تيجراى الإثيوبى خاصة أريتريا والسودان.
وأعرب آبى أحمد، عن شكره لكل من عرضوا الوساطة وطمأنهم بأن العملية العسكرية التى أطلقها لن تستغرق وقتا طويلا حتى تحقق تطبيق القانون وسيادة الدولة وتقديم المسئولين عن التمرد للعدالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة مصر في أثيوبيا تنجح في إجلاء 9 مصريين بإقليم تيجراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.