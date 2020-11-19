سفارة مصر في أثيوبيا تنجح في إجلاء 9 مصريين بإقليم تيجراي

نجحت السفارة المصرية في أديس أبابا، أمس الأربعاء، في إجلاء 9 مواطنين مصريين تقطعت بهم السبل في إقليم تيجراي بأثيوبيا.

وقال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا، على حسابه على موقع المدونات القصيرة "تويتر" إن جميع المواطنين بخير وفي أمان وبصحة جيدة.

وعبر السفير عن امتنانه للحكومة الإثيوبية على الدعم المميز الذي قدمته لإجلاء الرعايا المصريين واصفا ذلك بالتعاون البناء كما وجه الشكر لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا والصليب الأحمر الدولي.

ويصل المواطنون المصريون هذا المساء على متن الخطوط الجوية الإثيوبية للقاهرة.