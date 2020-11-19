تعرف على كيفية التسجيل في سجل الإخصائيين والاستشاريين بنقابة الصيادلة

سجّل الإخصائيين بالنقابة يتيح للصيدلي إضافة تخصصه في كارنيه النقابة والحصول على شهادة معتمدة من النقابة بذلك. ويمكن للصيادلة التسجيل في مجالات التخصصات المختلفة وأبرزها: (التحاليل الطبية، الميكروبولوجي أو الكيمياء حيوية، إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة اكلينكية ، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى ، صيدلانيات، صيدلة صناعية، سموم، يقظة دوائية، إدارة اعمال، إدارة موارد بشرية..إلخ). الأوراق المطلوبة للتسجيل: _شهادة الدبلومة أو الماجستير _صورة كارنية النقابة _صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للاستشارى: يتطلب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراة الأوراق المطلوبة: _أصل شهادة الدكتوراة _المحتوى العلمى _صورة كارنية النقابة _صورة البطاقة

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