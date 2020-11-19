البابا تواضروس يعزي الأنبا متاؤس في رحيل القمص ديسقورس الإخميمي

قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم ومجمع رهبان الدير في نياحة الأب الفاضل القمص ديسقورس الإخميمي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني يلتمس عزاءً سمائيًا لكل أبنائه ومحبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

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ورحل عن عالمنا في شيخوخة صالحة الراهب القمص ديسقورس الإخميمي الأب الروحي لرهبان دير السيدة العذراء بجبل إخميم، عن عمر قارب 75 سنة قضى منها أكثر من 48 سنة راهبًا.

وترهب الأب الراحل القمص ديسقورس الإخميمي في دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت يوم 28 أبريل 1973 ثم انتقل إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ونال به درجة القسيسية عام 1979.

بدأت رحلة تعمير دير السيدة العذراء بجبل إخميم عام 1979 بتكليف من المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، الذي منحه رتبة القمصية ويكلفه بمسؤولية أمانة الدير بالتزامن مع الاعتراف به كدير رهباني في يونيو 1987، وتتلمذ على يديه العديد من الشباب بمنطقة الصعيد، صار كثيرون منهم رهبانًا وكهنة.