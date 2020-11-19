البابا تواضروس يعزي الأنبا متاؤس في رحيل القمص ديسقورس الإخميمي

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ورحل عن عالمنا في شيخوخة صالحة الراهب القمص ديسقورس الإخميمي الأب الروحي لرهبان دير السيدة العذراء بجبل إخميم، عن عمر قارب 75 سنة قضى منها أكثر من 48 سنة راهبًا.
وترهب الأب الراحل القمص ديسقورس الإخميمي في دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت يوم 28 أبريل 1973 ثم انتقل إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ونال به درجة القسيسية عام 1979.
بدأت رحلة تعمير دير السيدة العذراء بجبل إخميم عام 1979 بتكليف من المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، الذي منحه رتبة القمصية ويكلفه بمسؤولية أمانة الدير بالتزامن مع الاعتراف به كدير رهباني في يونيو 1987، وتتلمذ على يديه العديد من الشباب بمنطقة الصعيد، صار كثيرون منهم رهبانًا وكهنة.
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