نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية تضرب شرق القاهرة بقوة 3 ريختر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم الخميس، عن تسجيل هزة أرضية شرق القاهرة وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية جاءت في تمام الساعة 33.11 صباحًا بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.91 شمالا، وخط الطول 31.84شرقا.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة

وكان جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد كشف عن تفاصيل الزلزال الذي ضرب شرق القاهرة عصر يوم السبت الماضي.

وقال "القاضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الزلزال كان قوته 2.6 على مقياس ريختر لم يكن قويًا، ولم يكن له أية آثارًا سلبية وكان قريب من شرق القاهرة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هناك صعوبة في التنبؤ بحدوث الزلزال على غرار ما يحدث في الأرصاد الجوية، موضحًا أن ما يحدث هو دراسة للمناطق المتوقع حدوث نشاط زلزالي بها والتي تتمثل في مناطق بالبحر الأحمر والمتوسط ومدخل خليج السويس.