مدير منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا قد يكون موسمي

قال الدكتور احمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، من المبكر القول أن وباء فيروس كورونا سيكون موسمي.
وبالنسبة للقاحات، يوجد أربعة أنواع منها بالمرحلة الأخيرة ولم يتم تسجيل منها من خلال الكوفاكس حتي الآن.
وأشار إلى أن، مؤمونيه اللقاحات لم تجيزها اي من البلدان او الشركات لللقاحات حتي الآن، مضيف أنه تم تسجيل أكثر وفيات في الأردن وتونس ولبنان.
وأوضح المنظري، ان عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، وتخفيف حظر الخروج زاد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن علي البلدان بزل جهد كبير في الكشف عن الحالات المبكرة للفيروس.
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وأوضح المنظري أنه تم إصابة ثلاث ملايين و67 ألف شخص وفاه،في الإقليم، مشددا على حرص الدول في رعاية التصدعات في الأنظمة الصحة.
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