الشناوي يوجه رساله لجمهور القلعة الحمراء

صرح حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي قائلا: رسالتي لجماهير الأهلي إن شاء الله نفرحكم يوم 27، اتمني تواجد الجماهير في الملعب لأنه رقم واحد بالنسبة لنا. ويستعد النادي الأهلي ليوم 27 الجاري لمبارياته أمام القلعة البيضاء في النهائي الإفريقي علي استاد القاهرة. الجدير بالذكر أن فاز المارد الأحمر علي الرجاء في النصف النهائي بنتيجة 1/3. اقرأ أيضا: نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل يوجه رسالة للجمهور المصري



وفاز الفارس الأبيض أيضا علي الرجاء حيث شهدت نتيجة المباراة الأولى 1/0 والثانية بنتيجة 3/1 وينتظر عشاق الساحرة المستديرة دربي الكرة الإفريقية في المباراة القادمة.



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