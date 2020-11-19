أشرف العربى لـ"تحيا مصر": لم أرى فى حياتى رئيس نفذ هذا الكم من المشاريع.. وإشادة المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادى خير دليل على نجاحه

قال النائب أشرف محي العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أهم القرارت التى اتخذها الرئيس السيسى خلال مدة حكمة، هو قرار الإصلاح الاقتصادى، والذى نفذته الحكومة على درجة كبير من الكفاءة.

وتابع:" يمكن أن نقيس مدى نجاح الإصلاح الاقتصادى فى مصر، من خلال إشادة معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية، التى أكدت فى أكثر من مرة على تقدم تلك التجربة المييزة بنجاح فى مصر، خاصة من قبل صندوق النقد الدولى.

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وأضاف:" لم أرى رئيس فى حياتى قدم كل تلك المشاريع القومية العملاقة، بالإضافة إلى أنه يسعى دومًا إلى متابعة سير جميع المشاريع التى تقدمها الجهات المنفذة، هذا إلى جانب المراقبة والمحاسبة لأى أمر مخالف.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن العلاقات الخارجية مع مصر فى تحسن كبير، فى ظل وجود الرئيس السيسي، خاصة لما يتبعه من سياسة متوازنة تحفظ هيبة مصر، وتعمل على مد أواصر العلاقات بين الدول فى المحيط العربى والأوربى.

