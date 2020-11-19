إنفوجراف.. خطوات الحصول على سيارة ذوى القدرات الخاصة دون جمارك

سيارات ذوى الإعاقة هى سيارات مخصّصة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومجهّزة بطريقة طبية مناسبة لهم، وكثيرًا ما يحاول ذوى الإعاقة الحصول على سيارات خاصة بهم تتناسب مع احتياجاتهم، ويسعون للحصول عليها لقضاء حاجاتهم.





والإنفوجراف التالى يوضح طريقة الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين.

وتتميّز سيارات ذوى الإعاقة بكونها معفاة من الرسوم الجمركية.

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