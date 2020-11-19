عربيتك .. كل ما تريد معرفته عن إجراءات تغيير موتور السيارة

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إنه فى حال ضرورة تغيير موتور السيارة يتطلب اتباع عدة إجراءات تتمثل فى شراء موتور جديد بأوراق جديدة ومن تاجر معتمد من حيث فاتورة الشراء والإفراج الجمركى الخاص به معتمد والذى يحتوى على رقم الموتور والذى يتم إرساله للإدارة العامة للمرور عن طريق ظرف مغلق بالبريد.





وأضاف صابر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، اليوم الخميس، أنه بعد استلام الإدارة العامة للمرور لرقم الموتور الجديد عن طريق البريد، يرسل إلى وحدة المرور المختصة بإصدار الترخيص الجديد، وعلى الشخص المستفيد من ذلك متابعة وصول رقم الموتور الجديد إلى وحدة التراخيص التابع لها فى محافظته ثم التوجه إليها لإجراء باقى الإجراءات. وأوضح صابر أنه على الشخص المستفيد عند توجهه إلى وحدة التراخيص إحضار أصل صورة الفاتورة، لبدء تركيب الموتور وعملية الفحص الفنية له بعد التركيب، ثم إثبات بيانات الموتور الجديد على رخصة السيارة. وأشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إلى أن الدورة المستندية لعملية تغيير الموتور كانت تستغرق سابقا من أسبوعين إلى شهر، ولكن فى الوقت الحالى تستغرق عدة أيام فقط.

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