هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب شرق القاهرة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى الساعة 11 و33 دقيقة و15 ثانية صباح اليوم الخميس، هزة أرضية شرق القاهرة بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية.





وأشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى بيان أصدره اليوم، إلى أنه لم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة، موضحا أن الهزة وقعت على خط العرض 29.91 شمالا، وخط الطول 31.84 شرقا.

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