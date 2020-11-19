ضبط 6 أطنان عصائر فاسدة بمصنع فى الإسكندرية

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج العصائر، دون ترخيص، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 6 أطنان و76 كيلو جرامًا من عصائر الفواكه معبأة داخل عبوات، دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.