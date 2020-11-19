محافظ المنيا : استقبال 140 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 140 ألف و389 طلب تصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا على استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.





وشدد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على رؤساء المراكز ومديرى المراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.

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