إنفوجراف.. مرصد إعلامى بجامعة الدول العربية لمتابعة مستجدات كورونا

ويأتى المرصد ضمن البوابة الإلكترونية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليصبح منصة عربية تسلط الضوء إعلامياً على مستجدات انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، ورصد جهود الدول العربية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى فى هذا المجال.

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