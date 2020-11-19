صور.. نموذج محاكاة لشركة مياه الشرب استعدادا لمواجهة السيول بالإسماعيلية

وأوضح بيان صحفى، أنه تم الاستعانة بسيارات الكسح والفاكيوم والسيول والطلمبات المحمولة وذلك بمناطق مجمع الزهراء والطريق الدائرى والشارع التجارى أمام ديوان عام المحافظة ومنطقة البيارات وشارع شبين الكوم وتقاطع الطريق الدائرى مع طريق بورسعيد بالإضافة إلى نفقى جمال عبد الناصر والممر.
جاء ذلك بناء على تعليمات عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وفى إطار الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.
يأتى ذلك ضمن عدد من الإجراءات التى قامت بها شركة محافظات القناة لاستقبال موسم الشتاء والتوقع بسقوط الأمطار والتى بدأت من وقت مبكر، حيث تم البدء فى تطهير جميع الشنايش وبالوعات تصريف الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، فضلاً عن توفير عدد من الطلمبات الكوباتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أى مشكلات فى أثناء سقوط الأمطار وخاصة فى الساخنة بجميع المناطق داخل محافظات القناة .
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