عامان على رحيل البطل الإنسان.. النعمانى اسم سيظل ساطعا

مرت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد البطل الراحل العميد ساطع النعمانى، خلال الأيام الماضية، والذى صعدت روحه فى رحاب الله شهيدا، بعدما سطر اسمه بسجل بسالة وتضحيات المصريين وتصديهم لإرهاب جماعة الإخوان.





الشهيد الراحل الذى غيبه الموت منذ عامين، حفر اسمه فى تاريخ بطولات الوطن بحروف من نور، ليظل اسمه وبطولاته خالدة فى تاريخ مصر، تاركا ابنه ياسين الذى قال عنه والده البطل قبل وفاته إنه يريده أن يسير على دربه ويتمنى أن يصبح ضابطا ليكمل مسيرته من بعده.

فى أحد أيام أغسطس عام 2013، خرجت مجموعة من الإرهابيين بمنطقة بين السرايات يرتدون الخوذ ويحملون الأسلحة الآلية، وفى الثالثة عصرًا دارت الاشتباكات الدامية، عندما وجه عناصر الجماعة الإرهابية الرصاص الحى على الأهالى ليسقط أكثر من 11 شهيدا ويصاب العشرات.

خرج الشهيد النعمانى من مكتبه عندما كان يعمل نائبًا لمأمور قسم بولاق الدكرور، ليواجه مسيرات تنظيم الإخوان الإرهابية، والتى شهدت إطلاق النار العشوائى على أهالى بولاق من فوق كوبرى الجامعة، فتلقى طلقة غادرة أصابته بالوجه ليهرول به الأهالى إلى أقرب مستشفى، وتبدأ رحلة آلالامه الطويلة التى انتهت بوفاته منذ عامين.

وبين مستشفى الشرطة وأكثر من دولة أجنبية تلقى البطل الراحل علاجا وخضع لعمليات جراحية لمحاولة مداواة إصاباته الواضحة على الوجه وبعد فقدان إحدى عينيه، حتى توفى فى 14 نوفمبر 2018 خارج بلاده، ضاربا أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية من أجل الوطن.

ابنى هيكمل مسيرتى

لم يشغل بال الضابط الشاب الذى رحل فى ريعان شبابه قبل وفاته إلا ابنه الطفل الصغير، وفى حوار معه بعد إصابته بعدة أشهر، قال البطل الراحل عام 2014: "أنا كل خوفى إن الوزارة تحيلنى للمعاش ومستعد أشتغل أى حاجة حتى لو هفتح باب الوزارة وأقفله، وابنى ياسين إن شاء الله هيطلع ضابط وهيكمل رسالتى، وأهالى بولاق فوق رأسى".

وبعد بفترة قصيرة، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى البطل ساطع النعمانى فى 2015 خلال حفل تخرّج دفعة جديدة بكلية الشرطة، وتم ترقيته استثنائيًّا من عقيد إلى رتبة عميد لأول مرة فى تاريخ الوزارة.

ووجه الرئيس السيسى التحية والتقدير للعميد وبسالته وتضحيته بنفسه فى سبيل الوطن، وقبّل الرئيس رأس العميد النعمانى، والذى أهدى السيسى ميدالية عليها دماؤه إثر إصابته فى مواجهات مع جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة بين السرايات.

تكريم وحزن

كما أطلق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة اسم العميد ساطع النعمانى على مدرسة طابا الابتدائية ببولاق الدكرور، تكريما لبسالته وتضحيته فى سبيل حياة المصريين.

وعبّر المصريون عن حزنهم لتلقى خبر وفاة النعمانى بعد صراع مع المرض، والذى استدعى سفره للخارج أكثر من مرة لتصعد روحه إلى بارئها فى إحدى مستشفيات إنجلترا، فجر الأربعاء 14 نوفمبر 2018.