صور.. وزير التعليم العالى : تخصيص جوائز لأفضل أوراق بحثية العام المقبل

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم العالى فى اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والدكتور محمد صالحين أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.



وأشاد الوزير فى كلمته بالجهود، التى تقوم بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية، مطالبًا بمضاعفة أعداد الجوائز، وأنواعها اعتبارًا من العام القادم، مؤكدا أهمية دعم البحث العلمى.

واقترح الدكتور خالد عبد الغفار أن يتم تخصيص عدد من الجوائز اعتبارًا من العام المقبل لأفضل أوراق بحثية، وكذلك الأبحاث العلمية التى تساهم فى دعم الصناعة وربط البحث العلمى بالصناعة، بالإضافة إلى تخصيص جوائز علمية لأفضل أبحاث علمية للأساتذة فوق الستين لتحفيز العلماء والأساتذة، وخصوصا فى المجالات المرتبطة بدعم الصناعة، مما يساهم فى تحسين ترتيب الجامعة من ناحية، ودعم البحث العلمى فى مصر من ناحية أخرى.



كما طالب الوزير بتخصيص جوائز علمية لأفضل مشروع تخرج للطلاب بالقطاع الهندسى طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط بحيث يكون ذو قيمة علمية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد الحميد شعيرة، مراحل المسابقة القومية لأفضل رسائل دكتوراه وماجستير فى قطاع الدراسات الهندسية، وأهدافها، مشيرًا إلى أننا اليوم نكرم الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراه للمرحلة الثالثة من المسابقة عن الأعوام "2016-2018"، مؤكدا أن معايير الاختيار والتقييم واضحة وشفافة وبدون أى تدخل بشري، موضحًا أن إجمالى عدد الرسائل العلمية التى شاركت فى المسابقة بلغت 42 رسالة دكتوراه، و52 رسالة ماجستير من 19 كلية هندسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف شعيرة أن عدد رسائل الماجستير الفائزة فى المسابقة هى 3 رسائل ماجستير حاصلة على جوائز علمية، و3 رسائل ماجستير حاصلة على شهادات تميز، ورسالتين دكتوراه حاصلة على جوائز علمية، و4 رسائل دكتوراه حاصلة على شهادات تميز.