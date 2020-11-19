وزير التعليم العالي يكرم الحاصلين على أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه في القطاع...

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس بتكريم الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراه فى القطاع الهندسي، وذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، بحضورد. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، ود. ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ود. محمد صالحين أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وفى كلمته، أشاد الوزير بالجهود التى تقوم بها لجنة قطاع الدراسات الهندسية، مطالبًا بمضاعفة أعداد الجوائز، وأنواعها اعتبارًا من العام القادم، مؤكداً على أهمية دعم البحث العلمي.

واقترح الدكتور خالد عبد الغفار أن يتم تخصيص عدد من الجوائز اعتبارًا من العام القادم لأفضل أوراق بحثية، وكذلك الأبحاث العلمية التى تساهم فى دعم الصناعة وربط البحث العلمي بالصناعة، بالإضافة إلى تخصيص جوائز علمية لأفضل أبحاث علمية للأساتذة فوق الستين لتحفيز العلماء والأساتذة، وخاصة فى المجالات المرتبطة بدعم الصناعة، مما يساهم فى تحسين ترتيب الجامعة من ناحية، ودعم البحث العلمى فى مصر من ناحية أخرى.

كما طالب الوزير بتخصيص جوائز علمية لأفضل مشروع تخرج للطلاب بالقطاع الهندسي طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط بحيث يكون ذو قيمة علمية.

ومن جانبه، استعرض د. عبد الحميد شعيرة مراحل المسابقة القومية لأفضل رسائل دكتوراه وماجستير فى قطاع الدراسات الهندسية، وأهدافها، مشيرًا إلى أننا اليوم نكرم الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراه للمرحلة الثالثة من المسابقة عن الأعوام (2016-2018)، مؤكدا أن معايير الاختيار والتقييم واضحة وشفافة وبدون أى تدخل بشري، موضحًا أن إجمالي عدد الرسائل العلمية التي شاركت فى المسابقة بلغت 42 رسالة دكتوراه، و52 رسالة ماجستير من 19 كلية هندسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف د. شعيرة أن عدد رسائل الماجستير الفائزة فى المسابقة هى 3 رسائل ماجستير حاصلة على جوائز علمية، و3 رسائل ماجستير حاصلة على شهادات تميز، وعدد 2 رسائل دكتوراه حاصلة على جوائز علمية، و4 رسائل دكتوراه حاصلة على شهادات تميز.