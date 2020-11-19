المتحدث باسم صندوق تحيا مصر يعلن تحطيم الرقم القياسي لأكبر قافلة إنسانية...

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم اليوم، الخميس، إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن القافلة توفر مليون بطانية و500 ألف قطعة ملابس تحتوى على 473 تريلا وثلاجة وتعد أكبر قافلة إنسانية موجودة فى موسوعة جينيس كانت 416 فقط.

وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى: "حصلنا على 3 شهادات إشادة بنا وبالقافلة".

وأشار إلى أنه سيتم توزيع المساعدات على 27 مساعدة اليوم، الخميس، ومنها الكرتونة الغذائية ومحتوياتها أرز ومكرونة وزيت وصلصة، وشاى وسمنة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم ، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.