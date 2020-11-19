الأربعاء المقبل .. د. الخشت يكرم علماء جامعة القاهرة المدرجين في قائمة...

تنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية لتكريم 55 عالمًا من علماء الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع.
كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 21 عالمًا من كلية العلوم، و 17 من كلية الهندسة، و 6 من كلية الصيدلة، و 5 من كلية الطب، و 2 من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عالم بكل من معهد الليزر ومعهد الأورام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
يشار إلى أنه تم إدراج 55 عالمًا من علماء جامعة القاهرة فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و 176 تخصص فرعي، وقد استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر H ، والتأليف المشترك، وصولًا الى مؤشر الاقتباس المركب.
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