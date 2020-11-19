مبادرة المليار جنيه.. صور خاصة من استعدادات أضخم قافلة إنسانية واجتماعية في تاريخ مصر

ساعات قليلة وتنطلق مبادرة المليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، فى إطار تعزيز الجهود الاجتماعية وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا، والاستعدادات النهائية لانطلاق المبادرة رسميا.

وتتضمن خطة العمل إطلاق مئات السيارات والشاحنات فى قوافل صحية وغذائية لكل المحافظات، مع تجهيز مقرات نوعية لإتاحة الخدمات التى تقدمها المبادرة للمواطنين، وتشمل توفير الملابس والأجهزة الكهربائية والاحتياجات الأساسية لذوى الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات.

وكان الرئيس السيسى قد وجه بإطلاق مبادرة المليار جنيه لتكون أضخم قافلة إنسانية واجتماعية فى تاريخ مصر، وتتضمن المبادرة مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعدادا لفصل الشتاء، ويستفيد منها مليون مواطن على امتداد مصر.

وتشمل المبادرة عددا من الإجراءات والمساندات الأساسية المهمة للفئات المشمولة بها، منها:

- مساعدة ودعم عدد 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجاً لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وادوات منزلية وغيرها.

- تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع 1000 كرسي متحرك للمعاقين، وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام.

- دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.

- تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتي سوف يستفيد منها 3000 آلاف طالب.

- تنشيط صناعة "النول" المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لعدد 3000 أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.

ووجه الرئيس بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.