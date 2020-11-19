مصادر تؤكد إصابة زوجة محمد صلاح بكورونا.. ووالده ينفي للمرة الثانية

كشفت مصادر مقربة من أسرة لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن إيجابية مسحة كورونا الثانية لزوجته ماجي، فيما كرر والد النجم العالمى سلبية المسحة للمرة الثانية.

ووفقا للمصادر، جاءت نتائج المسحات إيجابية لعدد من الحضور فى حفل زفاف شقيق محمد صلاح، أبرزهم ابن عمه ويدعى "حجازى" والذى تخلف عن السفر للسعودية بسبب إصابته.

وفى المقابل، أصر صلاح غالى، والد نجم ليفربول للمرة الثانية، على نفى تلك الأنباء عن إصابة زوجة محمد صلاح أو بناته وقال "مفيش الكلام ده خالص وكل مايتردد فى وسائل الاعلام والسوشيال ميديا كلام غير صحيح .. وأكد والد صلاح أن "ماجى" زوجة محمد صلاح عايشة مع بناتها عادى وووالدة النجم محمد صلاح فى بيت واحد لأنها سليمة ولا تعانى من أى أمراض".

ويخضع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، لمسحة جديدة بعد 3 أيام للكشف عن فيروس كوفيد-19 بعدما أجرى مسحة أمس إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية، كما أجرى أمس أيضاً محمد الننى نجم المنتخب وارسنال الإنجليزى مسحة ثانية جاءت نتيجتها ايجابية، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي ، أنه مستمر في الجونة لحين تحول المسحة الخاصة به من إيجابية الي سلبية ، حتي يطمئن تماما قبل السفر الي إنجلترا والانضمام الي فريقه ، خاصة انه علي تواصل دائم مع مسئولي ناديه وأخبروه بعدم تعجل عودته والتأكد من سلامته تماما حفاظا علي سلامته وسلامة زملاءه بالفريق .