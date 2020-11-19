قافلة تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية تدخل موسوعة جينيس.. صور

دخلت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارات المبردة، التي من المقرر أن توزع على جميع محافظات الجمهورية. وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: "حاجة جميلة وتفرح... وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة.

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