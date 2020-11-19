أخبار مصرية

قافلة تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية تدخل موسوعة جينيس.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

دخلت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 

 

قافلة 3

 

قافلة 4

 

 

قافلة 5

 

قافلة 6

 

وأطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارات المبردة، التي من المقرر أن توزع على جميع محافظات الجمهورية.

 

قافلة 7

 

قافلة 8

 

قافلة 9

وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: "حاجة جميلة وتفرح... وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة.

قافلة 10

 

قافلة 11

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية تدخل موسوعة جينيس.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا