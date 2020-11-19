موجة غير مستقرة.. خريطة سقوط الأمطار على مناطق بالبلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم، الخميس، وحتى السبت القادم موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، حيث من المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا.

اليوم الخميس 13 نوفمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم، الخميس، على السواحل الشمالية تشمل "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح". - أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس".

يوم الجمعة 20 نوفمبر

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس).

- أمطار خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سيوف - المنيا)، يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأثرية على شمال الصعيد.

يوم السبت 21 نوفمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس - بناس).

وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد الكبرى يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، فرص أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.

من المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 19، شمال الصعيد 24 للكبرى والصغرى 14، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15.