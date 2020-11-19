رئيس الوزراء يتفقد قافلة تحيا مصر بالعاصمة الإدارية

تفقد منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قافلة تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للمساعدة الإنسانية.

وكانت قد اطلق صندوق تحيا مصر، منذ أشهر أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

تقوم على محورين، الأول يتضمن توزيع مساعدات غذائية وملابس، تتضمن 300 ألف كرتونة مواد غذائية، بإجمالي 3 آلاف طن مواد غذائية، و130 طن دواجن، و100 طن خضراوات، و300 ألف قطعة حلوى للأطفال، و100 ألف قطعة ملابس جديدة، أما المحور الثاني فيستهدف ضخ المستلزمات الطبية لدعم 26 مستشفى حميات وصدر في 23 محافظة، وسيتم توجيه القافلة إلى المستودعات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وتتضمن المستلزمات الطبية 20 بوابة تعقيم، و10 آلاف عبوة تعقيم، وألف كاشف طبي، و50 ألف كمامة طبية.